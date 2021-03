Dal Decreto Sostegni 150 milioni per le scuole statali: ‘Opportunità per le nostre 7 scuole’

Attualità

Rimini

| 14:39 - 29 Marzo 2021

Decreto Sostegni per le scuole.

Saranno 150 milioni di euro i contributi per l’anno 2021 in favore delle scuole statali grazie al Decreto Sostegni. Soddisfatto dei contributi stanziati l’assessore alle Attività Educative Mattia Morolli: “Accogliamo molto favorevolmente le misure in favore dell’istruzione, contenute nel Decreto Legislativo Sostegni che - nell’articolo 31 - sono state declinate come “misure per favorire l’attività didattica e per il rilancio delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”. Un sostegno importante, che arricchisce il fondo per l'offerta formativa e per gli interventi perequativi”.

Risorse che sul territorio potrebbero fare la differenza in termini di servizi e agevolazioni per le famiglie riminesi. “Sono 7 infatti in tutto le scuole del primo ciclo, fra elementari e medie – spiega Morolli - che avrebbero diritto a questa forma di sostegno, stimata per circa 40 mila euro a istituto statale. Spetta a loro adesso la realizzazione di progetti finalizzati a motivare le richieste da presentare per accedere ed ottenere questo contributo. Un’opportunità - come tante già sviluppate in questi anni da Comune e scuole statati - da realizzare in favore della comunità riminese.

A questo scopo voglio ribadire la massima collaborazione, come è stato già rappresentato nell’incontro svolto la scorsa settimana con il Provveditore e i dirigenti scolastici, da parte mia e di tutti gli uffici comunali, per collaborare - nel caso di necessità - alla definizione delle idee, la stesura dei documenti e tutta l’assistenza burocratica che comporta la realizzazione dei progetti e la formazione delle richieste.

Per questo motivo il Comune si mette a fianco delle scuole statali che hanno diritto a questo contributo per fare in modo che non vada perduta una grande opportunità di accedere a misure di sostegno che possono andare davvero a recuperare in parte quello che gli studenti riminesi hanno perso a causa della pandemia. Fra le proposte c’è anche quella di attivare dei centri estivi che sono, fra i tanti servizi offerti, quelli che più di altri riescono garantire una risposta seria e concreta alle necessita di un territorio con un altissimo profilo turistico come il nostro.

In questo senso e per valutare, insieme ai dirigenti scolastici, tutte le soluzioni possibili per non perdere neanche un euro di queste indispensabili risorse, il Comune non sarà da meno nel mettersi a disposizione e fare rete, attivarsi in ogni modo per dare una mano in concreto, affinché tutti insieme si possa organizzare attività e servizi per le famiglie che mai come adesso stanno facendo sacrifici enormi per garantire la continuità didattica ai loro figli.”