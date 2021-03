Rimini: pranzo a tavola, multati ristoratore e cinque clienti

Cronaca

Rimini

| 14:27 - 29 Marzo 2021

Contratti mensa fasulli al ristorante.

Continuano i controlli da parte degli agenti della polizia di Rimini per contenere l’emergenza Covid e gli assembramenti. Nella giornata di ieri, domenica 28 marzo, nei pressi di un ristorante della zona mare di San Giuliano, è stata rilevata la presenza di diversi avventori, seduti ai tavoli, intenti a consumare il pranzo in forza a dei contratti stipulati con il ristoratore per il servizio di mensa.



Al termine degli accertamenti, sono state accertate alcune violazioni amministrative alla normativa covid per il ristoratore: 5 contratti, di cui due stipulati con dei liberi professionisti, sono risultati privi del connotato del servizio di mensa, rappresentato dalla ristorazione collettiva, requisito essenziale per assicurare in deroga il servizio all’interno dei pubblici esercizi.

I 5 clienti sono stati sanzionati.