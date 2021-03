Calcio D, esonerato il tecnico dell'Aglianese Francesco Colombini

Sport

Rimini

| 14:01 - 29 Marzo 2021

Il tecnico Francesco Colombini (foto sito Aglianese Calcio).

Fatale al tecnico dell'Aglianese Francesco Colombini il pareggio in casa contro il Rimini (1-1) che si sarebbe potutto trasformare in una sconfitta se vuthaj avesse trasformato il rigore. Il risultato e la prestazione opaca hanno certificato il peirodo no della squadra toscana. Nelle ultime cinque partite solo una vittoria, una sconfitta e tre pareggi lo score della squadra toscana che è stata a lungo in testa alla classifica in solitudine e da un paio do di turni agguantato dal Fiorenzuola e avvicinato dal Lentigione.

La società ringrazia il tecnico per la professionalità dimostrata in questi mesi, augurandogli il meglio per il proseguimento della carriera. A partire dalla seduta di domani la squadra sarà affidata a Matteo Capecchi. Ufficialmente sarà lui, in possesso del patentino, il tecnico: sarà affiancato da Corrado Colombo, ex giocatore di Pistoiese e in serie A con Atalanta, Sampdoria, Brescia, Inter, Livorno, Ascoli. Giovedì 1 l'Aglianese sarà di scena a San Mauro Pascoli.

Al Seravezza in discussione il tecnico Walter Vangioni. La società verdazzurra non è affatto contenta del momento e della classifica e potrebbe decidere un cambio di tecnico per dare una scossa a giocatori magari poco abituati a lottarsi la salvezza coi denti. Seguiranno prossimi aggiornamenti.