Rimini: minaccia tassisti e passanti con un coltello da cucina, arrestato 45enne

Cronaca

Rimini

| 13:57 - 29 Marzo 2021

La stazione di Rimini.

Finisce in arresto per Resistenza a Pubblico Ufficiale un 45enne, originario della provincia di Potenza. L’uomo, verso le 21 e 40 di ieri, è stato segnalato agli agenti della Polizia in quanto stava minacciando di morte i tassisti brandendo un grosso coltello da cucina nei pressi della stazione ferroviaria. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti lo hanno rintracciato, era visibilmente scosso e con una ferita alla mano, pronunciava frasi minacciose e ingiuriose nei confronti dei passanti.



Hanno cercato di calmarlo, ma il 45enne si è scagliato contro di loro con calci e pugni. Una volta in Questura, ha continuato ad essere violento e aggressivo, strappando delle coperte presenti all’interno della camera di sicurezza per commettere atti di autolesionismo. Il 45enne, con numerosi precedenti di Polizia inerenti la detenzione di stupefacenti e la resistenza a P.U., oltre ad esser arrestato, è stato denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, minacce gravi, danneggiamento aggravato e sanzionato in quanto inosservante alle vigenti normative anti Covid-19.