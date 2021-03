Attualità

Emilia Romagna

| 13:39 - 29 Marzo 2021

Traffico a Rimini.

Bollino verde in tutta l'Emilia-Romagna per quanto riguarda le Pm10. Da domani, infatti, fa sapere Arpae, terminano le misure emergenziali scattate sabato scorso, in base al piano antismog regionale per il superamento continuativo del valore limite giornaliero di polveri sottili. Il prossimo giorno di controllo sarà mercoledì. Da domani rientrano quindi in vigore solo le misure ordinarie relative ai veicoli più inquinanti.