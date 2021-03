Covid, la Pasqua è in zona rossa ma si può andare in vacanza all’estero

Attualità

29 Marzo 2021

Sarà una Pasqua in zona rossa con grandi limitazioni negli spostamenti per quasi tutta l'Italia. L'unica deroga è per le festività del 3, 4 e 5 aprile, giorni di Pasqua e Pasquetta quando sarà possibile visitare amici o parenti: due adulti con minori di 14 anni o persone non autosufficienti potranno spostarsi verso altre abitazioni private all'interno della stessa regione una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22. Ovviamente restano consentiti gli spostamenti per motivi di salute, lavoro o necessità. Sarà anche possibile raggiungere le seconde case, esclusi gli affitti brevi, anche se situate in un'altra regione o provincia autonoma.



Nonostante queste restrizioni Astoi Confindustria Viaggi, l'associazione dei tour operator in Italia, ha ottenuto dal ministero del'Interno la possibilità di recarsi all'estero nei Paesi aperti al turismo, seguendo sempre il protocollo sanitario dell'autodichiarazione e del test molecolare o genico all'arrivo o al rientro.



Sono due le uniche vere vacanze organizzate per Pasqua: da Genova salperà la nave Msc Grandiosa per una crociera - per pochi viaggiatori - che toccherà Civitavecchia e Napoli e arriverà a Malta; così come da Milano (partito il 27 marzo) e da Verona (il 3 aprile) decollano aerei per l'isola di Fuerteventura con voli Neos e soggiorni organizzati da Alpitour, Settemari e Veratour. Per chi si recherà nei porti e negli aeroporti, anche da zone rosse, sarà sufficiente esibire il biglietto o il voucher di viaggio.



Sileri: "Dopo Pasqua andrà meglio e estate con più normalità



"Dopo Pasqua le cose andranno meglio, il Governo si è preso il rischio di riaprire la scuola, è un passo avanti. Andando avanti con le vaccinazioni prenderemo altri rischi, moderati, molto bassi, che vuol dire che si procederà con altre riaperture". Questa la previsione per i prossimi mesi del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ad una trasmissione radiofonica, secondo il quale ci aspetta "un'estate con un po' di normalità". "A maggio - ha precisato Sileri - la situazione sarà migliore innanzitutto perché avremo un numero importante di cittadini che hanno ricevuto la prima e molti la seconda dose. In più arriva il vaccino migliore per questo virus che è la bella stagione, lo abbiamo già visto lo scorso anno. Perché non dobbiamo credere di poter vivere quello che sta vivendo oggi l'Inghilterra? E cioè riprenderci la nostra libertà".