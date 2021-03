Basket B, Livorno sbanca Imola. Solo cinque le partite giocate. Imola-Rimini mercoledì 31

Sport

12:38 - 29 Marzo 2021

Soltanto cinque partite si sono disputate nel girone A nella terza giornata della seconda fase e i rinvii sono come sempre dovuti al Covid. Alba – Piombino non si è giocata in quanto i piemontesi sono usciti dalla quarantena soltanto sabato, mentre Rimini – Chiusi è stata rinviata perché Chiusi è stata messa in quarantena dall’ASL. Positività anche nel gruppo squadra di San Miniato che hanno portato al rinvio della partita sul campo di Oleggio.

Livorno (Casella 28) sbanca per 92-86 Imola (Preti 18) al termine di un match molto combattuto decisosi negli ultimi due minuti. I toscani restano in scia della coppia di testa, mentre l’Andrea Costa perde la quinta partita consecutiva.

Cala il tris la Rekico (Pierich 19) che resta imbattuta nella seconda fase. Il terzo successo consecutivo arriva in casa contro Firenze (Merlo 13) superata 54-51.

Successi casalinghi per Cesena e Omegna, che conquistano punti preziosi nella corsa play off. Cesena (Terenzi 20) batte 70-62 Cecina (Di Meco 15), mentre Omegna (Prandin 19) deve soffrire per avere la meglio su Ozzano (Bertocco 17), regolata 78-73.

Prima vittoria in campionato per Alessandria (Ferri 28) che supera 73-72 Empoli (Restelli 15) in un finale al cardipalma. A 5” dalla fine Dal Maso segna il 73-72 per i piemontesi poi allo scadere Villa fallisce la tripla della vittoria.

Classifica girone A: Chiusi** e San Miniato 26; Livorno* 24; Omegna e Faenza 22; Rimini** 20; Cesena 18; Oleggio*, Imola 14* e Cecina* 14; Alba*** ed Empoli 12; Ozzano, Piombino** e Firenze* 10; Alessandria 2. * gare da recuperare

Recuperi: Mercoledì 31 marzo: Imola – Rimini. Venerdì 2 aprile: Piombino – Cecina e Oleggio – Livorno. Martedì 6 aprile: Alba – Firenze; Mercoledì 14 aprile: Chiusi – Alba

Da fissare: Alba – Piombino, Rimini – Chiusi e Oleggio – San Miniato