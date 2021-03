Coronavirus, Lucia vaccinata a 100 anni a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 11:39 - 29 Marzo 2021

Lucia Tomasetti.

Tra gli over 80 vaccinati nel riminese anche la signora Lucia Tomasetti, classe 1921, che ha ricevuto la prima dose nella sua abitazione di Novafeltria. Sposata con Artico Casagrande, maresciallo della Guardia Forestale, ha costruito una famiglia esemplare diventando anche bisnonna. La signora, ex sarta, è una degli anziani della provincia di Rimini che sono stati vaccinati in questi mesi.



In regione, dato aggiornato alle 11 di lunedì 29 marzo, gli over 90 vaccinati sono 79.455. "Le vaccinazioni giornaliere in provincia di Rimini" dice Andrea Galeotti responsabile della Direzione infermieristica e tecnica dell'Ausl "sono circa 1000. Nelle prossime settimane saranno 'recuperati' gli over 85 che avevano avuto l'appuntamento dal 15 aprile in poi".