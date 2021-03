Bellaria, incontro on line per presentare il progetto di piazza Don Minzoni

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:53 - 29 Marzo 2021

Rendering della nuova piazza Don Minzoni a Bellaria.

Una città in grande movimento, a partire da quel passo chiave rappresentato dalla rigenerazione di piazza Don Minzoni: questo il tema dell’incontro pubblico online organizzato dall’Amministrazione Comunale per oggi, lunedì 29 marzo, in collaborazione con Anthea S.r.l.



Appuntamento alle 18.00 sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Bellaria Igea Marina. Piatto forte, sarà appunto una condivisione live con la cittadinanza dell’ambizioso progetto che riguarda piazza Don Minzoni, fresco di cantieramento. Un’opera che, come spiegato in sede di annuncio dell’intervento, mira a dotare Bellaria Igea Marina di una sua “agorà”, una piazza con quei crismi che, trasversalmente, contraddistinguono il centro storico classico delle città europee e mediterranee. Restituendo inoltre alla chiesa presente nella piazza, la visibilità che merita ed il ruolo di fondo scenico nobile, andando a integrarla a tutti gli effetti alla passeggiata lungo il viale pedonale del centro di Bellaria.



Questi e tanti altri aspetti della rigenerazione di piazza Don Minzoni, del valore complessivo di 300.000 euro, verranno approfonditi in diretta Facebook da Andrea Succi, Amministratore Unico di Anthea (società che nel concreto eseguirà l’opera), dal Sindaco Filippo Giorgetti e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Mauri; un’occasione per stilare anche il punto circa tutti gli altri cantieri aperti a Bellaria Igea Marina e le altre opere pubbliche, strategiche e coordinate, in via di definizione per il futuro della città.