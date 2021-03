Attualità

Rimini

| 09:51 - 29 Marzo 2021

Servizi di pulizia completamente assenti.

"Faccio una segnalazione come cittadino riminese della situazione in cui versa il parco della cava, pontili in degrado steccati rotti e pericolosi per l incolumità dei bambini e delle persone. Faccio appello al sindaco e giunta comunale per riportare questa zona in sicurezza". E’ la denuncia di un lettore che ha contattato la nostra redazione per segnalare la situazione all’interno dell’area verde della città.