Si accascia mentre va in bici nel cesenate, muore 60enne

| 09:30 - 29 Marzo 2021

Erano da poco passate le 10.00 di domenica mattina quando nella zona di via Baccareto nel cesenate, un cicloamatore è caduto in terra colto da un malore. L'uomo, in compagnia di un gruppo di amici ciclisti stava facendo la "pedalata" domenicale quando la fatica di Giuseppe Mengoni si è interrotta bruscamente. L'uomo, un 60enne che vive al confine tra la vallata del Rubicone ed il riminese, è stato soccorso da personale del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo del malore sono intervenuti anche la Polizia Locale di Cesena che ha provveduto a interrompere la circolazione per consentire i soccorsi. Mengoni, originario di Mercato Saraceno, lascia la moglie ed una figlia.