Covid: riminese in zona rossa ma affollati lungomari e parchi

| 08:55 - 29 Marzo 2021

Foto dalla pagina Facebook "La Viserba che vorremmo".

Affollati anche ieri, nel weekend in zona rossa, i lungomari e i principali parchi del riminese. In molti, approfittando della splendida giornata di sole, hanno deciso di fare una passeggiata, un giro in bici, sport all’aria aperta o a prendere il sole in spiaggia. Predisposto dalla Questura, soprattutto da qui a Pasqua un piano di controlli anti assembramenti. Le Forze dell'Ordine saranno impiegate soprattutto nei controlli stradali e, in caso di sospetti o segnalazioni, anche all'interno di case private dove spesso si svolgono feste e ritrovi. A Pasqua sarà consentita una visita al giorno a parenti e amici. Intanto nel weekend sono state una quarantina le multe elevate dalle Forze dell'Ordine per assembramenti e spostamenti vietati.