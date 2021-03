Ginnastica ritmica: argento per le riminesi Fratti, De Stefano e Pacchioli

Sport

Rimini

| 08:04 - 29 Marzo 2021

Atlete e allenatrice della Gynnis Rimini.

Domenica 28 marzo, presso la Palestra Renzo Zannoni di Ravenna, si e' svolta la Seconda prova di Campionato Gold Squadra Allieve 2 della Federazione Ginnastica d'Italia.

La Asd Gynnis Rimini e' scesa in pedana con le allieve Emma Fratti, Irene De Stefano (classe 2010) e Sofia Pacchioli (classe 2011), preparate dalle Tecniche federali Sabrina Natalucci ed Erika Alimonti, eseguendo quattro esercizi uno dietro l'altro senza respiro, si sono aggiudicate il secondo gradino del podio e tornano a casa con la Medaglia d'argento al collo.

"La Asd Gynnis Rimini Ringrazia per il contributo economico il Comune di Rimini, il quale speriamo possa continuare a sostenere le ASD, lo Sport e le famiglie, in questo momento storico di gravi difficoltà economiche in aggravamento, a causa della pandemia".