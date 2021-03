Bocce, sconfitta per Montegridolfo contro Fontespina

Sport

Montegridolfo

| 07:49 - 29 Marzo 2021

CVM Montegridolfo.

Nulla da fare per la CVM Montegridolfo che nella trasferta a Civitanova Marche ritorna con l'ennesima sconfitta (6-2)questa volta per opera del Fontespina. L'incontro purtroppo non ha auto storia con i padroni di casa che oltre a chiudere la rima parte dell'incontro sul 4-0, al rientro hanno subito chiuso portandosi sul 6-0;dopodichè un timido ritorno dei riminesi ha evitato il "cappotto" chiudendo sul 6-2. Ora il Campionato si ferma per la sosta Pasquale con la speranza che il team della Valconca riprenda a macinare prestazioni migliori.La CVM Montegridolfo ritornèrà in campo, sabato 10 Aprile, in casa contro la Rubierese, che all'andata rifilò secco 7-1 ai riminesi.



Questo lo score dell'incontro: Fontespina (MC) vs CVM Montegridolfo (RN) 6-2 (53 - 41):M. Macellari - M. Gattari - M. Sabbatini vs G. Miloro - R. Manghi - D. Sabatini 8-4, 8-0; S. Barbieri vs G. Signorini 8-7, 8-2; M. Macellari - M. Gattari vs R. Manghi - D. Sabatini 8-5, 4-8; S. Barbieri (2° set D. Calvarese) - M. Sabbatini (2° set M. Camaioni) vs D. Paolucci - G. Signorini (2° set M. Moretti) 8-7, 1-8.All. Fontespina: Attilio Macellari.All. CVM Moving System Montegridolfo: Marco Gili.Direttore di gara: Domenico Sposetti.Arbitri: Franco Tosti – Nico Battistelli.



Questi gli altri risultati di Serie A (girone 2 seconda giornata di ritorno): Boville-Fossombrone 6-2;Rubierese-APER 6-2; Cagliari-Possaccio 4-4.



Classifica Serie A 2021 (girone 2): Possaccio 21;Boville 18; Fossombrone 15; Fontespina 14; Rubierese 13; CVM Montegridolfo 7; APER 6; Cagliari 4.Classifica girone 1:MP Filtri 19;Mosciano 16; Salerno 15;Vigasio(Vr) 10;Giorgione(Tv) 9;Kennedy (Na) 8; Capitino(Fr) 7; Montesanto (Mc), punti 4.



Prossimo turno (10° giornata- terza di ritorno girone 2- 10 Aprile ore 14.30): CVM Montegridolfo-Rubierese (andata 1-7); Cagliari-Boville (1-7); APER-Fossombrone (3-5); Possaccio-Fontespina (5-3).