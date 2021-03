Moto2, per Marco Bezzecchi sfuma il podio per 13 millesimi

Sport

28 Marzo 2021

Marco Bezzecchi.



Nella prima gara del motomondiale in Moto 2 in Qatar il riminese Marco Bezzecchi si è piazzato al quarto posto confermando quanto di buono ha fatto nelle prove (quarto tempo, seconda fila in partenza). C'è da scommettere che anche quest'anno l'asso della categoria sarà ancora protagonista. Nel finale appassionante il duello con Fabio Di Giannantonio che per 13 millesimi gli ha soffiato il podio superandolo nelle ultime curve.

Diggia ha dedicato a Fausto Gresini, scomparso qualche settimana fa. Stessa cosa per Lowes che pure lui è passato dal team Gresini. Un dopo gara ricco di commozione per tutti a ricordare il grande Fausto. “Fausto mi ha spinto. Ho dato tutto e non ho più voce, ho urlato in tutto l’ultimo giro” ha commentato Di Giannantonio.

La gara è stata vinta dal favorito Sam Lowes, secondo Remy Gardner. Quinto Fernandez e sesto Roberts. Settima vittoria in Moto2 per Sam Lowes. In classifica 25 punti per Lowes, 20 per Gardner e 16 per Di Giannantonio.