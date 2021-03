Serie D, pareggia anche il Fiorenzuola a Forlì (2-2). Colpaccio del Lentigione a Sasso Marconi

Sport

Rimini

| 17:33 - 28 Marzo 2021

Fiorenzuola (foto dalla pagina Facebook del club).



Pro Livorno Sorgenti- Ghiviborgo 0-2 (20' Fazzi, 94' Nieri) giocata ieri



Aglianese - Rimini 1-1 (47' Kouko, 73' Vuthaj)



Bagnolese - Progresso 1-2 (21° Tzvetkov, 42° Vassallo, 52° Mele



Forlì - Fiorenzuola 2-2 (28' Ferrari, 45' Michelotto, 54' Michelotto, 81' Giacobbi )



Marignanese Cattolica - Sammaurese 1-1 (12' Manuzzi, 36' Rizzitelli rig.)



Sasso Marconi – Lentigione 0-1 (81' Piccinini)



Seravezza Pozzi – Corticella 1-1 (11° rig.Grassi, 83° Grazhdani)



Mezzolara-Real Forte Querceta rinviata



Prato-Correggese rinviata



LA CLASSIFICA



Fiorenzuola 49

Aglianese 49

Lentigione* 45

Pro Livorno 39

Prato* 35

Forlì 32

Real Forte Querceta** 31

Rimini**** 30

Correggese**** 30

Progresso* 28

Sammaurese** 27

Bagnolese* 24

Mezzolara***** 23

Ghivizzano* 22

Seravezza* 21

Marignanese 21

Sasso Marconi 16

Corticella* 11



* una gara in meno

** due gare in meno

**** quattro gare in meno



MERCATO Nuovo arrivo in casa Mezzolara. Si tratta dell'attaccante Daniele Ferri classe 1992. Ferri la scorsa stagione era nel Lentigione (16 partite 4 gol), ha giocato negli ultimi anni in Serie D con Axys Zola, Forlì, Pianese e Romagna Centro (28 presenze e 8 gol).