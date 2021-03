Rimini Calcio, pari con la capolista Aglianese (1-1): Vuthaj croce e delizia

Sport

Rimini

| 17:31 - 28 Marzo 2021

Vuthaj, oggi croce e delizia del Rimini: 14esimo gol, ma rigore sbagliato.

Il Rimini Calcio esce con mille rimpianti dallo stadio Bellucci: la capolista Aglianese resiste in vetta strappando un punto alla squadra di Mastronicola, che avrebbe meritato al vittoria, ma all'81' Vuthaj si è fatto respingere da Carcani il rigore del possibile 1-2. Gara decisa dai bomber: al 47' Kouko ha sfruttato una disattenzione della difesa su calcio d'angolo per battere Scotti da due passi, dopo una prima respinta del portiere, al 73' Vuthaj ha superato di testa Carcani sfruttando un cross dalla sinistra di Simoncelli. Il Rimini esce comunque con la consapevolezza di aver trovato l'assetto giusto, partendo dalla difesa, rafforzata dalla duplice cessione di Ronchi e Gigli (mai convincenti) e dall'arretramento di Valeriani, anche oggi uno dei migliori. A centrocampo si è distinto ancora una volta Simoncelli, che con i suoi inserimenti tra le linee ha messo in grande difficoltà la difesa avversaria. Con il rientro di Gomis al posto di Lugnan (e uno tra Pecci e Adorni come quarto under), il Rimini può acquistare forza fisica e sfruttare il gioco più congeniale a Mastronicola - squadra corta e compatta dietro la linea della palla, ripartenze veloci - e sfruttare l'incomparabile capacità finalizzativa di Vuthaj, a dispetto del rigore sbagliato oggi, un assoluta certezza. I biancorossi sono oramai lontani dalla vetta (vincendo i 4 recuperi si porterebbero comunque a -7 dall'Aglianese, a -4 dal Fiorenzuola vincendo lo scontro diretto in casa dei rossoneri), ma sono pronti a recitare un ruolo da assoluti protagonisti in ottica playoff.



Aglianese - Rimini 1-1



AGLIANESE (4-3-1-2): Carcani - Giannini, Coda, Colombini, Righetti - Remedi, Bianchi (64' Soldani), Ballardini (83' Panelli) - Bellazzini (67' Giordani) - Brega, Kouko (69' Russo).

In panchina: Ansaldi, Collecchi, Casanova, Bangu, Petrucci

All. Colombini.

RIMINI (3-5-2): Scotti - Valeriani, Pupeschi, Canalicchio - Nigretti (70' Arlotti), Lugnan, Pari (87' Gomis), Simoncelli, Viti (65' Sambou) - Vuthaj (95' Accursi), Casolla (88' Ambrosini).

In panchina: Adorni, Manfroni, Ricciardi, Pecci.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Bocchini di Roma 1

RETI: 47' Kouko (A), 73' Vuthaj (R).

AMMONITI: Mastronicola (all. Rimini), Remedi, Bianchi, Lugnan, Pari, Simoncelli, Gomis.

NOTE: recupero 1'pt, 7'st.