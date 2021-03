Coronavirus Rimini: 130 nuovi casi, contagi in calo. Tre decessi

Attualità

Rimini

| 15:11 - 28 Marzo 2021

Il bollettino di domenica 28 marzo 2021.

A Rimini contagi molto quota 200 (130), il 6,1% dei contagi regionali, con prevalenza dei sintomatici (80) sugli asintomatici (50), in percentuale il 61,5% e il 38,5%. Rimangono 33 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono tre i decessi comunicati: tre uomini di 76, 84 e 93 anni. Nella settimana 22-28 marzo, i contagi sono stati 1287, media di 184 contagi al giorno.



In Regione 2137 nuovi casi con un tasso di positività dell'11,2% (19.056 i tamponi eseguiti). Le guarigioni sono 1408 in più, i decessi 31, mentre sul fronte ricoveri, calano quelli dei reparti Covid (-40), lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva (+1). Percentualmente il 4,73% e lo 0,55% dei casi attivi, mentre il 94,72%, 68.911 persone, sono in isolamento domiciliare.