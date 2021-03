Vaccini, code e disagi in Fiera a Rimini. Appello Ausl: arrivate in orario

Attualità

14:56 - 28 Marzo 2021

Code all'interno del quartiere fieristico e assembramenti per le vaccinazioni degli anziani che si sono prenotati per la somministrazione del vaccino anti Covid. Una situazione non esattamente ideale per molte persone, qualcuno anche con difficoltà di deambulazione, che si sono ritrovate in coda, con i propri accompagnatori, per sottoporsi alla vaccinazione prenotata. Venerdì scorso (26 marzo) qualcosa non è andato per il verso giusto e sono state parecchie le lamentele dei parenti degli ultraottantenni in coda. Circa 150 le persone in coda prima di ottenere il vaccino. Difficile anche la gestione dei tempi di attesa. Andrea Galeotti, responsabile della Direzione infermieristica e tecnica dell'Ausl spiega che non tutti rispettano gli appuntamenti alla lettera: "Arrivano molto prima e quindi è facile allungare la fila". L'invito è rispettare rigorosamente l'orario di prenotazione.