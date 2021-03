"Via Firenze una fogna a cielo aperto per i liquami": l'attacco di Marzio Pecci (Lega)

Attualità

Rimini

| 12:42 - 28 Marzo 2021

Il sopralluogo di Marzio Pecci in via Firenze.

"Via Firenze è una fogna a cielo aperto". Così Marzio Pecci, consigliere comunale della Lega, si fa portavoce del disagio espresso dai residenti di Bellariva "per la disfunzione della rete fognaria, delle vasche di via Benizzi e degli sfioratori". In particolare, all'altezza del civico 14, fuoriescono da tempo liquami, ma da palazzo Garampi e da Hera non è stato disposto alcun intervento. Evidenzia Pecci: "Pochi giorni fa, in giro per la città ci siamo imbattuti nel mancato funzionamento del nuovo PSBO in piazzale Kennedy ed Hera, con un successivo comunicato, ha confermato l'inconveniente ed ha promesso che lo avrebbe risolto". Ma, evidenzia l'esponente della Lega, "il nuovo impianto fognario di Rimini non è completato e quindi non funziona: gli sfioratori sono ancora attivi e quando piove trasportano in mare tutto il materiale organico inquinante".