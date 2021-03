DIRETTA TESTUALE Calcio D Aglianese - Rimini 0-0

Sport

Rimini

| 15:21 - 28 Marzo 2021

Diretta testuale Aglianese Rimini.

RISULTATO: 0-0



AGLIANESE (4-3-1-2): Carcani - Giannini, Coda, Colombini, Righetti - Remedi, Bianchi, Ballardini - Bellazzini - Brega, Kouko.

In panchina: Ansaldi, Panelli, Collecchi, Casanova, Soldani, Bangu, Petrucci, Russo, Giordani.

All. Colombini.

RIMINI (3-5-2): Scotti - Valeriani, Pupeschi, Canalicchio - Nigretti, Lugnan, Pari, Simoncelli, Viti - Vuthaj, Casolla.

In panchina: Adorni, Manfroni, Gomis, Sambou, Ricciardi, Arlotti, Ambrosini, Accursi, Pecci.

All. Mastronicola.



ARBITRO: Bocchini di Roma 1

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 15



Rimini in maglia bianco-rossa, con calzoncini e calzettoni rossi, Aglianese in completo nero con bordature bianche.



2' L'Aglianese pasticcia in fase difensiva, Nigretti entra in area sulla destra e crossa, il pallone deviato da un difensore arriva sul secondo palo a Viti, che non riesce a coordinarsi. L'azione sfuma.



10' Buona partenza del Rimini, adesso grande equilibrio.



13' RIMINI VICINO AL GOL! Sugli sviluppi di una punizione, il cross di Simoncelli innesca Canalicchio, che spreca di testa da due passi.

19' Ora ritmi più bassi. L'Aglianese tiene il possesso palla, il Rimini è pronto a colpire in ripartenza.

25' Il Rimini del Mastronicola bis ha trovato equilibrio in campo, soprattutto il giusto assetto difensivo, con la mossa vincente dell'arretramento di Valeriani e la sostituzione di due elementi, Ronchi e Gigli, che finora avevano avuto un rendimento molto discontinuo. Finora, i temibili Kouko e Brega non si sono praticamente visti. A centrocampo determinante il ritorno in condizione di Simoncelli, che quando opera tra le linee sa sempre rendersi pericoloso.



33' Punizione dai 30 metri per il Rimini, Simoncelli appoggia a Vuthaj che di sinistro calcia di potenza. Palla alta sopra la traversa.



36' Da un angolo per l'Aglianese, nasce una pericolosa ripartenza del Rimini. Casolla apre a Simoncelli sulla sinistra, il n.7 del Rimini avanza fino al vertice sinistro dell'area avversario, ma il tiro di destro è troppo strozzato e termina a lato, alla destra di Carcani.



40' AZIONE PERICOLOSA DEL RIMINI! Casolla verticalizza per Vuthaj che trova un'autostrada, l'attaccante in area, sulla destra, crossa morbido sul secondo palo, salva tutto Bianchi che intercetta la sfera, per poi subire fallo.