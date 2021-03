Motomondiale, in Moto2 quarto tempo per il riminese Marco Bezzecchi

Sport

Rimini

| 22:03 - 27 Marzo 2021

Marco Bezzecchi (foto pagina Fb).

Il riminese Marco Bezzecchi è stato il miglior pilota italiano nelle qualifiche della Moto2 in Qatar. L'alfiere dello Sky Racing Team VR46 partirà infatti in quarta posizione, dalla seconda fila. In pole l'inglese Sam Lowes, il più veloce in 1:58.726. Completano la prima fila Raul Fernandez e Bo Bendsneyder. Stefano Manzi, l'altro riminese, partirà dalla ventiquattresima casella.

“E' andata bene, alla fine l'importante era chiudere entro le prime due file - ha detto Bezzecchi a Sky Sport MotoGP -. Ovviamente volevo provare a fare un po' di più però, in confronto ai test, dove ero andato veramente forte facendo 1:58 di passo, in questo weekend sto facendo più fatica a trovare grip. Nelle qualifiche ho provato a fare dei giri buoni ma perdevo il grip continuamente”. La causa? “Non so - ha concluso - dobbiamo controllare bene. In ogni caso è andata bene, siamo vicini e la gara sarà tutta un'altra storia”. La gara della Moto2 sarà trasmessa domenica alle 17:20 su Sky Sport MotoGP (canale 208)