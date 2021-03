Calcio D, il Ghivizzano passa a sorpresa sul campo del Pro Livorno 0-2

Sport

Cattolica

18:02 - 27 Marzo 2021





Nell’anticipo al “Picchi” di Livorno sconfitta interna della Pro Livorno col Ghivizzano 0-2 (19' Fazzi, 94' Nieri). Un brutto colpo per la Marignanese Cattolica che si vede superare in classifica dal Ghivizzano. Una match da non fallire domenica per la squadra giallorossa in casa contro la Sammaurese.

Intanto rinviata a data da destinarsi Mezzolara - Real Forte Querceta per la positività di un tesserato del club toscano. Informate le autorità sanitarie competenti per il territorio, il soggetto interessato è stato tempestivamente posto in isolamento fiduciario e l’intero gruppo squadra in quarantena.

LA CLASSIFICA IN ZONA SALVEZZA **Sammaurese 26, *Progresso 25, *Bagnolese 24, ****Mezzolara 23, Ghivizzano 22, Marignanese Cattolica 20 *Seravezza 20, Sasso Marconi 16, *Corticella 10.

*Da recuperare