Nuoto: il Garden conquista 26 finali ai campionati regionali

Alcuni dei giovani nuotatori del Garden.



Ottime notizie per la sezione nuoto della Polisportiva Garden che hanno conquistato ben 26 finali ai Campionati Regionali di categoria, con 8 gare tra le riserve che potrebbero rientrare. Un segnale di grande crescita da parte di tutto il gruppo, che oltre al gran numero di qualificazioni, manifesta grande duttilità da parte dell’intera squadra, gareggiando su quasi tutto l’intero programma Olimpico.



Tra i finalisti



Lorenzo Battazza (50 e 100 stile, 100 e 200 farfalla)

Andrea Battelli (400 stile e 400 misti)

Lorenzo Boga (50, 100 e 200 dorso, 100 stile)

Sara Crociani (200, 400, 800 stile)

Luca Freducci (400 stile)

Giorgia Genghini (100 e 200 farfalla, 100 e 200 dorso, 200 misti, 100 stile)

Shahin Gomrokchi (200 rana)

Lorenzo Leonardi (200 e 400 stile)

Giovanni Rinaldi (200 farfalla, 200, 400 e 1500 stile, 200 e 400 misti)

Davide Spinelli (50, 100 farfalla e 200 stile)

Enea Ulqinaku (100 e 200 rana)



I tecnici Gianlorenzo Parmigiani e Davide Delucca esprimono grande soddisfazione per i risultati ottenuti da parte di tutta squadra, anche di chi non è riuscito a qualificarsi, per l’impegno e la costanza che mettono ogni giorno nell’affrontare gli allenamenti.



Le finali si svolgeranno allo Stadio del nuoto di Riccione il weekend del 17-18 e 24-25 Aprile.