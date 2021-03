Basket B, rinviata RivieraBanca-Chiusi: la squadra toscana è in quarantena

Sport

Rimini

| 17:07 - 27 Marzo 2021

Un time out di RivieraBanca (Foto Nicola De Luigi).

RivieraBanca Basket Rimini comunica che la partita contro San Giobbe Chiusi, prevista domani sera alle ore 18 presso il PalaFlaminio, terza giornata del girone A, è stata rinviata a data da destinarsi in seguito di positività al Covid emerse nella squadra avversaria: la AUSL competente ha disposto la quarantena per i giocatori ed è stata inviata comunicazione ufficiale a LNP. Rivolgiamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione a Chiusi.

IL COACH Il tecnico Massimo Bernardi commenta: "Non c'era l'ufficialità, ma sapevamo già in maniera ufficiosa che Chiusi aveva un paio di giocatori positivi quindi che questa partita al 99% sarebbe stata rinviata. E' una buona cosa per noi perchè abbiamo un estremo bisogno di allenarci: abbiamo lavorato venerdì, oggi, ci alleneremo anche domani, lunedì e martedì. Mercoledì per noi è come se fosse la domenica perciò il lavoro della squadra è in proiezione della partita di Imola: la squadra non è come un computer dove si pigia un bottone e le cose cominciano a funzionare, purtroppo il periodo di quarantena ed inattività ha pesato molto. Dobbiamo ritrovare ritmo, condizione dei nostri giocatori e sistema di gioco: abbiamo tanto bisogno di allenarci bene e mettere minuti di gioco nelle gambe. Questo rinvio arriva in un periodo utile perchè erano troppe partite una vicina l'altra senza la condizione che la squadra deve avere, questa settimana è fondamentale per mettere energia nelle gambe e ritrovare il nostro sistema di gioco: senza energia non possiamo correre ed abbiamo visto che se non si corre contro le squadre toscane che sono aggressive si hanno delle difficoltà."

Qual è la condizione fisica della squadra dopo gli infortuni emersi contro Firenze?

"Simoncelli ha subito un forte colpo al muscolo ed ha fatto lavoro differenziato sia ieri che oggi, continuerà a farlo domani e credo che lunedì possa riprendere gli allenamenti con la squadra. Per quanto riguarda Fumagalli, sembra che per fortuna non sia niente di grave, è fermo fino a domani e poi lo si rivaluterà lunedì, mentre Bedetti sta finendo il suo periodo di messa a punto del piede. Ripeto, non è un computer, non si pigia un bottone e d'incanto si torna a lavorare come prima: a parte la condizione che dobbiamo mettere soprattutto nelle gambe di qualche giocatore, una volta ti manca un play, una volta un pivot. Mladenov è stato per due mesi fuori, sinceramente non credevo che mercoledì potesse fare una partita così incisiva, è stato molto bravo: gli equilibri non sono cose poco importanti, bisognerebbe lavorare per settimane continuamente per migliorare la squadra. Questo stiamo facendo, speriamo che sta settimana si vedano già i frutti del lavoro."

Ti ha colpito l'approccio delle prime due squadre toscane, molto aggressivo per tutta la partita?

"Sapevamo benissimo quali sono le caratteristiche di queste squadre, solo che noi in queste due partite non eravamo pronti: è molto semplice. Quarantena due settimane senza allenamenti facendo solo le scale di casa, per un atleta professionista non funziona così, non siamo giudicabili e dobbiamo lavorare. Mercoledì a Firenze i ragazzi sono stati bravi perchè con la testa e la volontà hanno avuto una grandissima reazione e fatto una bellissima partita, peccato che non abbiamo portato a casa i due punti. Questo serve come esperienza e rabbia agonistica: bisogna fare le cose tutti insieme di squadra togliendo magari ognuno qualche individualismo per metterlo al servizio della squadra, ma se non provi e riprovi queste cose in allenamento fino allo sfinimento non si raggiunge la perfezione e competitività contro queste ottime squadre, aggressive e che ti mettono le mani addosso".