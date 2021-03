Gineria Illegale fa due passi in viale Vespucci e si 'beve' il Toscanotto. La nuova sfida di Muggeo

Attualità

Rimini

| 07:35 - 28 Marzo 2021

Gineria Illegale all'angolo tra viale Vespucci e viale Trieste. In gallery: Luna tra Charles (a destra) e Thomas.

Il coronavirus impazza, ma a Marina Centro non si perde la voglia di lottare e di fare impresa abbracciando con fiducia l’estate che arriva. Ecco allora che Gineria Illegale di viale Vespucci, il cocktail bar che assieme all’elegante ristorante Ricette Immorali è nato due anni fa ai piedi dello storico villino dell’Embassy, acquista una sua identità autonoma. Per farlo, si sposta di qualche decina di metri: prenderà il posto del Toscanotto, il locale di piccola ristorazione all’angolo tra viale Vespucci e viale Trieste.

I lavori sono già iniziati e l’inaugurazione avverrà nella prima meta di maggio. Il progetto è dello studio Archid Roma con l'architetto Luca Tausani che ha già creato Ricette Immorali e appunto la Gineria che ora vivrà di luce propria. Insomma, una garanzia. “Sarà un locale giovanile, fresco, colorato con la tinta pastello a farla da padrone, con palme e tante piante per creare una sorta di accogliente giardino con comodi divani” spiega l’imprenditore Pino Muggeo.

Perché in un momento così difficile ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura?

“Amo Rimini, Marina Centro, e questo virus non durerà mica in eterno – esclama Muggeo che gestisce insieme alla moglie Michela anche l'Osteria e Pataca e il Mister Grillo a Bellariva - guardo avanti con fiducia consapevole che a livello turistico Rimini ha la forza per riprendersi e dare il meglio di sé. Per quanto mi riguarda, cerco di fare la mia parte. Sto selezionando a tal proposito personale qualificato per non lasciare nulla al caso”.

IL LOCALE Gineria Illegale sarà aperto tutto l’anno, avrà una trentina di posti all’interno, tra i sessanta e i settanta all’esterno – le canoniche distanze anti virus saranno rispettate -: in calendario serate a tema con musica proprio come accaduto con successo nelle due ultime estate nella precedente location.

Lavorerà sotto le regia dei figli di Muggeo, Jacopo e Luna, fin dal primo mattino con ricche colazioni, la proposta di pasticceria di produzione propria, poi branch, aperitivi e cocktail con le migliori etichette, carta di food caratterizzata da qualche primo piatto del giorno, tartare, carpacci, hamburger gourmet, insalate, proposte di pizze. Un food per così dire dinamico, non impegnativo, e assai sfizioso. Un punto di incontro piacevole e raffinato.

“Abbiamo più di 300 etichette di gin, distillati e non di cui più della metà italiani e il resto straniere di ogni parte del mondo. Vi segnalo ad esempio quello alle alghe (portoghese) e alle ostriche (americano) – spiega Charles Flamminio, il bar manager – 46 sono i tipi di acque toniche. Ci concentremo su cocktail internazionali rivisitati. Tra i secondi piatti vi segnalo il filetto condito con carcadè e frutti rossi e pepe limonato. Infine 13 le proposte di food pairing”.

Intanto Il Giardino, sul Lungomare, quest'anno si prenderà un anno sabbatico. “Chi lo vive e lo ha vissuto sa che Il Giardino nasce da un’idea di aggregazione e vive come luogo di socializzazione, di scambio, di assembramento. Tutto ciò che, al momento, è da evitare – si legge sulla pagina Fb del locale - . Perciò ci prendiamo una pausa di riflessione, per progettare un gran ritorno nel 2022, per riprendere da dove ci eravamo lasciati. Col botto!”.

Stefano Ferri