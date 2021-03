Elezioni Rimini, centrodestra al lavoro: "spetterà a noi guidare la città per la ripartenza"

Attualità

Rimini

| 14:38 - 27 Marzo 2021

Da sinistra Barboni, Morrone e Renzi.



Continua il confronto fra le forze di centrodestra che sfideranno la coalizione di sinistra alle prossime elezioni amministrative a Rimini. "Abbiamo qualche mese in più per mettere a punto la strategia, il programma è ultimato ma non vogliamo scoprire con troppo anticipo le carte", affermano Jacopo Morrone per la Lega, Gioenzo Renzi di Fratelli d'Italia e Antonio Barboni di Forza Italia. I tre esponenti del centrodestra esprimono la loro preoccupazione per la situazione del tessuto economico ai tempi dell'emergenza Covid, "con il turismo in ginocchio e con le ricadute negative su tutte le filiere che orbitano intorno a questo settore così importante per il territorio". Il centrodestra si dice pronto alla ripartenza: "crediamo infatti che spetterà alla nostra coalizione, dopo aver vinto le prossime elezioni, guidare la città sulla strada del rilancio dopo tanti mesi di restrizioni, chiusure e emergenza sanitaria. Noi siamo pronti, abbiamo le idee chiare e siamo aperti all'ascolto senza pregiudizi o preclusioni. La stella polare che ci guida è lavorare per il futuro di Rimini".