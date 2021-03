Consenso al trapianto d'organi, Bellaria tra le città con maggior numero di consenso

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:16 - 27 Marzo 2021

Il cartello Bellaria città del dono.



Nonostante la pandemia, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e delle associazioni di Volontariato cittadine, da oggi (sabato 27 marzo) ogni automobilista che attraversa i confini di Bellaria-Igea Marina può scoprire che "la città del dono" non è solo un titolo o un progetto sulla carta; Bellaria Igea Marina pone in essere una serie di azioni concrete che vedranno sempre più impegnate tutte le forze sociali sane, per incrementare il numero di cittadini informati che possano dare il loro consenso al trapianto di organi. “Grazie di cuore, a tutti - dice il presidente della Sezione Provinciale Aido di Rimini, Riccardo Arpaia - grazie alle centinaia di cittadini che firmarono per l’iniziativa, grazie ad AVIS Comunale e Admo Provinciale, grazie a tutti i Volontari che sul progetto hanno lavorato spendendo il tempo liberato e mettendo a disposizione tutte le loro competenze”



Con oltre il 75% di consensi all’atto del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità, Bellaria-Igea Marina è fra i primi tre Comuni della nostra provincia come numero di "sì" espressi, secondo solo a Riccione (che ha quasi 14.000 maggiorenni in più) e al capoluogo Rimini, dove però, evidenza Aido, le opposizioni sfiorano il 40% delle dichiarazioni.