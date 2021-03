VIDEO Incidente sul lavoro a Rimini: gli cade addosso un carico pesante, grave un operaio 28enne

Cronaca

Rimini

| 11:52 - 27 Marzo 2021

Stava lavorando in un cantiere edile in via Simonini, a Rimini, sabato mattina, quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un carico pesante, forse un sacco di cemento, precipitatogli addosso da circa due metri. La vittima è un albanese di 28anni, che è stato subito soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto con i loro mezzi. Si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato al Palacongressi, per trasportare il giovane, viste le gravi condizioni, all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri.