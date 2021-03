Bellaria, anziano lascia Rsa e viene trovato morto, aperta indagine

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:29 - 27 Marzo 2021

La Procura ha aperto un fascicolo.

La Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un fascicolo d'indagine per abbandono di persona incapace dopo la denuncia da parte dei familiari di un anziano di 93 anni ospite di una struttura protetta e trovato senza vita nel giardino di un camping di Bellaria Igea Marina. L'indagine - come riporta la stampa locale - riguarda la scomparsa di Antonio Brisigotti, 93 anni, di Macerata Feltria, la sera del 14 febbraio, da una casa di riposo di Bellaria. Fu ritrovato dai carabinieri 36 ore dopo nel giardino di una struttura turistica non lontana dalla Rsa. I familiari dell'anziano, affetto da Alzheimer, hanno presentato denuncia e la Procura ha disposto l'autopsia. L'ipotesi al momento è che il 93enne sia deceduto per il freddo.