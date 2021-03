Draghi: dopo Pasqua riapertura della scuola fino alla prima media

Attualità

| 15:19 - 26 Marzo 2021

Le scuole dopo Pasqua riapriranno fino alla prima media, "il ministro Bianchi sta lavorando perché avvenga in modo ordinato". Lo ha annunciato il premier Draghi in apertura di conferenza stampa in diretta tv. Ha precisato che la riapertura riguarderà gli alunni fino alla prima media. In alcuni casi sarà possibile effettuare il test" per gli studenti "ma parlare di azione globale mi sembra eccessivo", ha detto ancora Draghi. "Le decisioni prese nell'ultima cabina di regia hanno portato una diminuzione dei contagi - ha precisato Draghi ai giornalisti che chiedevano perché solo fino alla prima media. Aprire ulteriormente aumenterebbe le forme di contagio. Sono inoltre emerse evidenze scientifiche che ci dicono che la scuola fino alla prima media non è incisiva sul numero dei contagi. Ma poi il problema riguarda tutto il parascolastico, come per esempio il trasporto pubblico".



Dopo il premier Draghi, ha parlato il ministro Speranza, che ha sottolineato: "Le misure ci hanno consentito di verificare i primissimi segnali di rallentamento del contagio. Oggi l'Rt segna 1.08, la settimana passata 1.16 ed erano diverse settimane che cresceva. Il tasso di incidenza è sceso sotto i 250: c'è ancora una situazione delicata che va seguita con la massima attenzione ma possiamo consentirci in un quadro prudenziale una scelta di apertura della scuola".