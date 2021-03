Attualità

Rimini

| 15:05 - 26 Marzo 2021

Foto di repertorio.



Sono in corso delle verifiche, da parte dell'amministrazione provinciale di Rimini, su telefonate arrivate a diversi cittadini da numeri telefonici appartenenti al nostro territorio, da parte di soggetti che si sono spacciati per operatori della Provincia di Rimini, proponendo contratti di telefonia, luce e gas. Ovviamente nessun operatore che lavora per l'apparato amministrativo provinciale può proporre contratti commerciali. Da qui alla cittadinanza la richiesta di prestare massima attenzione.