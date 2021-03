Calcio D, la Correggese salta il match di giovedì 1 aprile contro il Forlì

| 15:00 - 26 Marzo 2021

Nella mattinata di oggi il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, in seguito a una richiesta inoltrata dalla Correggese, dopo aver preso atto della documentazione allegata proveniente Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna e tenuto contro del Protocollo predisposto dalla ASL competente, ha deciso che la gara tra Correggese e Forlì, gara valida per la 7° giornata di ritorno del girone D del campionato di Serie D in programma nella giornata di giovedì 1 aprile 2021, è stata rinviata a data da destinarsi per cause di forza maggiore.

La sfida contro i romagnoli si sarebbe dovuta disputare giovedì in quanto domenica 4 aprile si festeggia la Pasqua, ma ad oggi la situazione della Correggese è ancora troppo incerta con la squadra che non ha ancora avuto il via libera per riprendere gli allenamenti in gruppo. Allenamenti che potrebbero riprendere proprio nella giornata di domenica o di lunedì, avendo quindi pochissimo tempo a disposizione per preparare la sfida contro il Forlì. Salgono così a cinque le partite che la Correggese dovrà recuperare negli ultimi due mesi di stagione e ad oggi il probabile ritorno in campo della formazione allenata da mister Mattia Gori sembra essere l’11 aprile, quando i biancorossi saranno di scena in casa della Marignanese Cattolica.