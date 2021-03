Fondi economici per l'Alta Valmarecchia, comitato: "finalmente, troppo divario con la bassa valle"

Attualità

Valmarecchia

| 14:30 - 26 Marzo 2021

Panoramica della Valmarecchia.

Il Comitato Valmarecchia Futura esprime in una nota la propria soddisfazione per la destinazione di 821.000 euro di fondi regionali, per il triennio 2021-23, ai comuni montani dell'Unione Comuni Valmarecchia. I contributi finanzieranno interventi relativi alla viabilità, attesi con grande trepidazione da cittadini, imprenditori e anche forze politiche del territorio. "Una nuova strada, una Marecchiese diversa da questa, certamente rispettosa dell’ambiente ma utile a connettere il territorio con quanto lo circonda, è un passo decisivo in ogni strategia di sviluppo", rileva il comitato. Troppo il disavanzo, in termini di occupazione e attività imprenditoriale, tra Alta e Bassa Valmarecchia: dal referendum del 2009 alla vigilia della pandemia, in Alta Valmarecchia le imprese, oggi 1635, sono calate del 13,5% con 252 chiusure, 77 negli ultimi cinque anni. In bassa Valmarecchia sono 3270, cresciute di 145 unità. Anche la popolazione ha registrato per l'Alta Valmarecchia un calo di 1000 abitanti, per la Bassa Valmarecchia un aumento di 3400. "Evidente l’obbligo di spostarsi più verso il mare a causa delle difficoltà anche logistiche e per sopravvivere", sottolinea il comitato, che chiede all'Unione Comuni Valmarecchia, nella gestione dei fondi "unità" e "visione di insieme", indispensabili "per ottenere risultati a vantaggio della comunità".