Verucchio: approvato bilancio di previsione. L'ex stazione Rosa diventerà Centro Giovani

Attualità

Verucchio

| 14:06 - 26 Marzo 2021

La stazione Rosa diventerà un centro giovani.

Il consiglio comunale di Verucchio ha approvato giovedì scorso il bilancio di previsione 2021-2023. "Pressione tributaria invariata con conferma di ogni aliquota e agevolazione in fatto di Irpef, Imu e Tari, un incremento di 25.000 euro nei fondi stanziati per il sostegno all’handicap nelle scuole del territorio": sono questi gli aspetti salienti messi in evidenza dall'amministrazione comunale. In più il piano triennale dei lavori pubblici: 2 milioni e 300mila euro per il 2021, un milione per il 2022 più 380.000 euro per il recupero dell'ex stazione Rosa e la sua destinazione a Centro Giovani. "Un documento di previsione prudente" che sarà integrato nel 2021 dopo l'approvazione del bilancio previsionale dell'unione dei Comuni, per il quale è stato concessa una proroga al 30 aprile, perché "con la ridefinizione delle quote" ci saranno ulteriori risorse per Verucchio, ha spiegato il sindaco Sabba. Lo stesso avverrà con la prossima approvazione del Rendiconto 2020, che certificherà le minori entrate per cui è stato accantonato mezzo milione di euro del cosiddetto "fondo Covid", ha evidenziato, aggiungedo che "l’ottima copertura dei servizi a domanda individuale vede Verucchio fra i Comuni virtuosi".

PIANO TRIENNALE LAVORI PUBBLICI Tra gli interventi previsti il completamento del 1° stralcio di lavori alla Rupe in corso in questi giorni da parte della Regione (100.000 euro che si aggiungono alla stessa somma del 2020), del primo stralcio da 526.000 euro per la realizzazione della Casa delle Associazioni nell’ex Canonica di Villa Verucchio (sul 2022 ne sono previsti altri 273.000), del completamento della riqualificazione di Piazza Malatesta (c’è un contributo regionale di 170.000 euro distribuito su due anni e faremo quindi un anticipo con l’avanzo di amministrazione per completarla questa estate), della Sistemazione del Corpo A del Municipio (il progetto esecutivo da 175.000 euro per la sistemazione degli uffici è partenza), la riqualificazione dello Stadio di via Aldo Moro (in attesa finanziamento del Ministero per un intervento complessivo da mezzo milione di euro).



Si chiuderà il piano di interventi per il 2021 con il secondo stralcio per il consolidamento della Rupe, completamento e messa in sicurezza della scalinata e intervento di consolidamento definitivo di via Serra, dopo la grande frana con evacuazioni di qualche anno fa."Sul 2022 sono state invece inseriti gli interventi di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico da 830.000 euro delle scuole elementare e media del capoluogo ed elementare Rodari di Villa Verucchio e la messa in sicurezza di vie pubbliche per 230.000 euro di interventi il che Ministero ha riconosciuto ammissibili di finanziamento e si è in attesa della concessione ufficiale", ha commentato il sindaco Sabba.