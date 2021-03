Covid, Bonaccini: Regione 'rossa' lo decidono parametri e Dpcm

Attualità

Emilia Romagna

13:55 - 26 Marzo 2021

Il centro storico di Rimini.



Se l'Emilia-Romagna resterà in zona rossa e per quanto tempo "non lo decide Bonaccini, lo decidono i parametri e lo decide il Dpcm che si è dato il Governo". Così il presidente di Regione a margine di un appuntamento all'ospedale Maggiore di Parma, come riporta l'Ansa. "Qui la situazione era molto pesante - spiega - Oggi lo è un pochino meno, seppure abbiamo ancora tanti ricoverati sia nelle terapie intensive che nei reparti Covid. Sta diminuendo la curva dei contagi. Il confronto settimana su settimana cala. Ma siamo ancora nel pieno della pandemia. D'altra parte tutta l'Italia è diventata d'un colpo in poche settimane rossa e arancione perché queste varianti hanno cambiato persino natura al virus". Nonostante ciò ci sono "timidi" segnali "di fiducia", "perché la curva pare sia arrivata al picco e stia cominciando a calare. Per quelle che saranno le determinazioni le vedremo nei prossimi giorni".