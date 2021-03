Tornano limitazioni domenicali al traffico sulla panoramica di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 13:54 - 26 Marzo 2021

Strada Provinciale 15bis Verucchio.



Da domenica 28 marzo, per tutte le domeniche fino al 31 ottobre, tra le 7 e le 12, la strada panoramica di Verucchio torna interdetta alle automobili. Il tratto interessato è quello compreso fra il km 0+750 (civico 2950) e il km 2+680, la n.16 del 5/03/2020. E' previsto il senso unico ascendente in direzione mare-monte e il limite di velocità massima consentita dei 30 km/h. Divieto assoluto di transito invece in direzione monte-mare. Anche per i velocipedi quindi. Dai divieti saranno esclusi i veicoli in uso alle forze dell’ordine e di soccorso e quelli utilizzati dal Comune di Verucchio e dalla Provincia di Rimini per i compiti istituzionali.



Soddisfatte il sindaco Stefania Sabba e l'assessore Eleonora Urbinati: “Lo scorso anno questa nostra sensibilità è stata molto apprezzata e torniamo quindi a proporre un’iniziativa grazie a cui podisti, ciclisti, runner, nordic walker, famiglie e semplici camminatori possano godere in tutta sicurezza di quella strada panoramica porta della Valmarecchia che consideriamo una vera e propria palestra naturale. Tutelando al contempo le esigenze dei residenti”.



Per ovviare al disagio arrecato dal mancato passaggio del trasporto pubblico nel capoluogo, domenica prossima la corriera proveniente da Novafeltria effettuerà una sosta più lunga nella fermata davanti al Conad Valmarecchia di Villa Verucchio, mentre l’azienda sta valutando per i fine settimane successivi formule che consentano di transitare ugualmente per il capoluogo.