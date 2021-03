Sistemazione ponti e viadotti, al riminese 13 milioni di euro di contributi statali

Attualità

Verucchio

| 13:09 - 26 Marzo 2021

Ponte Verucchio.

Tredici milioni di euro nel triennio 2021-2023 per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti: sono i contributi assegnati dal governo Conte alla provincia di Rimini. Inoltre, come riporta il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, il nuovo ministro dei trasporti Giovannini ha aperto allo stanziamento di ulteriori risorse, attraverso la programmazione del fondo sviluppo e coesione. "La dotazione di oltre 13 milioni di euro servirà per aumentare il grado di sicurezza di ponti e viadotti della rete stradale gestita da Province e Città metropolitane: stiamo parlando dell’80% della viabilità extra urbana d’Italia se si guarda al sistema Paese", evidenzia Croatti.