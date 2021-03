Attualità

Cattolica

| 12:14 - 26 Marzo 2021

Immagine di repertorio.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 marzo, sarà completamente chiusa la stazione di Cattolica, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Riccione o di Pesaro.