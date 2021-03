Earth Hour, Coriano partecipa e spegne Comune e Teatro

Attualità

Coriano

| 11:41 - 26 Marzo 2021

Teatro CorTe di Coriano.

Il Comune di Coriano aderisce all'Earth Hour 2021, la più grande mobilitazione dei cittadini e di tutte le comunità del pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal WWF.

Le luci di migliaia di edifici, palazzi, monumenti in tutto il mondo si spegneranno per un'ora dalle ore 20.30 alle 21.30 del 27 marzo.



L’Amministrazione comunale di Coriano ha quindi deciso di aderire all’invito e, come segno dimostrativo verranno spente per un'ora le illuminazioni del palazzo comunale in piazza Mazzini e del teatro Corte in via Garibaldi.

L’Amministrazione estende l’invito a tutti i cittadini ad unirsi all’iniziativa con un semplice gesto: spegnere una luce di casa dalle 20,30 alle 21,30 nella serata di sabato 27 marzo, giorno di Earth Hour.



L'edizione 2021 di Earth Hour coinvolge milioni di persone in tutto il mondo in un atto simbolico che si concretizza nello spegnimento di luci che assume un particolare rilievo, trasmettendo il messaggio che è necessario agire subito per contrastare il cambiamento climatico, perseguendo l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile.