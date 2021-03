Didattica a distanza, 23 richieste di contributo a Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:30 - 26 Marzo 2021

Immagine di repertorio.

Sono ventitré i nuclei famigliari di Bellaria Igea Marina, con figli che frequentano le scuole elementari, ad aver presentato richiesta per il contributo straordinario erogato dal Comune e legato alla didattica a distanza.



Destinatari dell’iniziativa, proprio i genitori di bambini iscritti alle scuole primarie che, con riferimento al periodo 2-15 marzo, siano stati costretti a un periodo di congedo o all’assunzione di una terza persona per seguire i figli nello svolgimento delle lezioni da casa. “Una forma di sostegno con cui, anche anticipando alcuni provvedimenti di sostegno poi definiti a livello sovra comunale, abbiamo inteso riconoscere le ulteriori difficoltà imposte alle famiglie dal passaggio in ‘zona arancione scuro’. Un piccolo segnale di vicinanza verso i genitori, tradotto nell’erogazione forfettaria di 100 euro per ogni singola famiglia”, commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Flaviana Grillo.

La finestra per presentare domanda è stata aperta dal 5 al 20 marzo, periodo nel quale sono giunte sul tavolo degli uffici comunali quindici richieste online e otto in forma cartacea; domande ora al vaglio degli uffici, con l’obiettivo di erogare il contributo agli aventi diritto nei prossimi giorni.