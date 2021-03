Letture contro il razzismo a Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 09:35 - 26 Marzo 2021

Biblioteca di Poggio Torriana.

Il Comune di Poggio Torriana partecipa alla XVII° Settimana di Azione contro il razzismo, istituita in occasione della Giornata per l'eliminazione delle discriminazioni razziali. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1966, ha fissato nella data del 21 marzo la Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali a futura memoria del massacro perpetrato dalla polizia sudafricana nel 1960, a Sharpeville, di 69 manifestanti che protestavano pacificamente contro le leggi razziste emanate dal regime dell’Apartheid.

In occasione di questa ricorrenza è stata istituita la Settimana d’azione contro le discriminazioni etnico razziali giunta quest’anno alla sua 17esima edizione.



Dal 21 al 27 marzo, l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) promuove una campagna di sensibilizzazione finalizzata al contrasto di ogni forma di discriminazione e intolleranza le cui varie iniziative poste in essere sono accompagnate dal claim #KeekpRacismOut.



L'Assessore alle Politiche giovanili e alla Scuola, Francesca Macchitella, ricorda che "la Settimana di azione contro il razzismo, è un appuntamento rivolto ad un ampio pubblico, tra cui quello delle scuole. Purtroppo, con la pandemia in corso, non è possibile organizzare iniziative pubbliche di dibattito e di confronto, tuttavia è nostra responsabilità come amministratori pubblici continuare ad informare, sensibilizzare e animare il territorio su questi temi quanto mai attuali, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie. A Poggio Torriana, proponiamo delle letture a tema, nell'intento di stimolare il prestito librario presso la nostra biblioteca Pio Campidelli, recentemente rifornita di nuovi volumi".