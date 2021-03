Rimini Calcio, tutti negativi ai tamponi. Sfida all'Aglianese: i numeri della crisi del club toscano

Sport

Rimini

| 18:04 - 25 Marzo 2021

Tutti negativi in casa Rimini Calcio al tampone effettuato giovedì mattina sull’intero gruppo squadra per l’individuazione della positività al Covid 19. Domenica i biancorossi sono di scena ad Agliana contro una delle due leader (l’altra è il Fiorenzuola: scontro diretto l’11 aprile in casa). La squadra toscana, reduce dal pareggio di Corticella (un 1-1 subito in rimonta) che fa il paio con quello raccolto all’andata contro l’ultima della classe, è in un periodo di flessione. La sconfitta contro il Seravezza ha inaugurato la minicrisi di risultati. Una sola vittoria in quattro partite ha permesso al Fiorenzuola di recuperare cinque punti e di affiancare i neroverdi in vetta. Nelle ultime sei gare l’Aglianese non ha realizzato mai più di un gol, compiendo anche diversi errori sotto porta e nella gestione delle ripartenze.

Bomber Cristian Brega da inizio anno in 13 partite ha realizzato solo due reti.

Al contrario il Rimini è in palla. Viene da due vittorie di fila, mentalmente ha la testa libera e dunque può dire la sua.