Novafeltria Calcio: in estate a Secchiano l'Inter Day Camp

Sport

Novafeltria

| 17:51 - 25 Marzo 2021

Stadio di Secchiano.



Terminata in anticipo la stagione agonistica, a causa dell'emergenza sanitaria, il Novafeltria Calcio è già al lavoro per la ripartenza e per un'estate ricca di appuntamenti. L'intento è potenziare il proprio progetto sportivo, dal lato anche culturale ed educativo, per rendere il settore giovanile gialloblu un vero e proprio punto di riferimento dell'offerta sportiva del territorio riminese e regionale. Le iniziative in programma partiranno il 28 giugno con l'Inter Day Camp allo stadio comunale di Secchiano (fino al 16 luglio). Un accordo, quello con la società neroazzurra, che costituisce il fiore all'occhiello dell'offerta sportiva estiva del Novafeltria: si tratta dell'unico Inter Day Camp della vallata, aperto a bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 15 anni, che saranno sottoposti ad allenamenti e attività dai tecnici del settore giovanile dell'Inter: "un'occasione davvero unica per migliorare le proprie capacità calcistiche sotto l’occhio esperto dei professionisti, ma che rappresenta anche un'importante sperienza educativa", sottolineano i dirigenti del Novafeltria. Lo stadio comunale di Secchiano ospiterà anche la 18esima edizione del torneo Valmarecchia Romagna Cup (25-27 giugno 2021), il Novacamp edizione 2021 (14-25 giugno) e l'iniziativa "Calcio sotto le stelle" (21 luglio-6 agosto). Inoltre il 5 luglio 2021 il Novafeltria organizza al Tanha Lake Bar l'edizione 2021 del convegno "Sport con Gioia".