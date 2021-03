Menù primaverile a quattro mani per il ristorante Quartopiano

Attualità

Rimini

| 16:38 - 25 Marzo 2021

Silver Succi e Omar Casali.

Un tour culinario per la Romagna, tra i sapori di Rimini interpretati da Silver Succi e quelli di Cesenatico, ben rappresentati da Omar Casali. I due chef, rispettivamente capitani delle brigate del Quartopiano Suite Restaurant e del Maré, hanno elaborato uno speciale menù a quattro mani disponibile solo per questo weekend per il delivery o l’asporto.

Piatti dai sapori decisi ma equilibrati, che condurranno in un viaggio tra i profumi del mare e i colori primaverili, realizzati da quattro mani d’autore, certificate recentemente dalla conferma all’interno della guida Identità Golose. La nuova edizione dell’iniziativa fondata da Claudio Ceroni, fra gli strumenti più consultati nella ricerca di ristoranti di qualità, è stata presentata la scorsa settimana e ha visto la conferma di Quartopiano e Maré tra le eccellenze di Rimini e Cesenatico.

Oltre alla conferma nella prestigiosa Guida, il Quartopiano s’è visto riconoscere anche una menzione particolare per la qualità del servizio di delivery, rispettoso della qualità finale dei piatti proposti, in questi mesi in cui la pandemia ha precluso l’ingresso nei ristoranti.

Delivery e asporto che in collaborazione con Omar Casali di Maré sono pronti a regalare una nuova e sorprendente esperienza multisensoriale. Il menù, realizzato in numeri limitati, sarà disponibile sabato 27 marzo, a cena, e domenica 28 marzo, sia a pranzo che a cena.

Per i vini, a disposizione una selezione a cura del sommelier Fabrizio Timpanaro.

Tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione e consegna sono disponibili sul sito www.quartopianoristorante.com.