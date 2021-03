Henrich Nobili nuovo presidente di Cna Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 16:31 - 25 Marzo 2021

Henrich Nobili Presidente CNA Misano e Daniela Angelini Responsabile CNA Misano..

Al via in CNA il calendario delle assemblee territoriali con il rinnovo delle cariche elettive. Il nuovo Presidente di CNA eletto all'unanimità a Misano Adriatico è Henrich Nobili titolare della Sinergy Cosmetics, azienda di produzione cosmetici. Roberto Riminucci è stato eletto Vice Presidente.

La serata, svoltasi naturalmente in remoto, ha visto anche l'iniziale partecipazione del Sindaco Fabrizio Piccioni. Sul tavolo i temi di stretta attualità legati al l’imprenditoria con la presenza Presidente provinciale Mirco Galeazzi e del Direttore Davide Ortalli.

In apertura Daniela Angelini, responsabile CNA Misano, ha riconosciuto all'Amministrazione Comunale di Misano Adriatico il merito di aver intrapreso un approccio costruttivo con le rappresentanze economiche dando avvio a diversi progetti partecipativi come “Misano per un commercio vicino e sostenibile”. “Siamo stati coinvolti come CNA in maniera propositiva ad è un progetto tutt’ora in corso” ha evidenziato Daniela Angelini “inoltre abbiamo anche sottoscritto un accordo sullo sviluppo sostenibile e la qualità dell’ambiente inerente alle azioni progettuali da mettere in campo” .

Nella serata è stato affrontato il tema degli aiuti economici alle imprese in questo particolare momento di difficoltà ed anche quello della mobilità e dei collegamenti viari che a Misano Adriatico sono cruciali.

Nel suo intervento il Sindaco Piccioni, con in collegamento oltre venti imprenditori, ha risposto puntualmente ai vari argomenti posti, ricordando tra l'altro il bando in scadenza sull'agevolazione della TARI per le imprese. Piccioni ha passato in rassegna i progetti in corso di riqualificazione del Lungomare, della realizzazione di nuove piste ciclabilidi collegamento con la parte a monte, della realizzazione dell'attesa bretella sulla statale e la realizzazione di nuove rotatorie.

Nei vari interventi degli imprenditori e dei rappresentanti di CNA è emersa la condivisione sui progetti e l'invito a guardare al futuro della città in un'ottica innovativa e al passo con i cambiamenti in atto. Gli interventi conclusivi del confronto con il Sindaco Piccioni ha visto il presidente provinciale Mirco Galeazzi e il direttore provinciale Davide Ortalli sottolineare il valore del confronto nei territori e la strategica presenza di CNA, come punto di riferimento per i soci e per gli enti locali, perché in grado con il suo sistema di rappresentanza di essere portavoce del tessuto economico del territorio locale e nazionale.

Al termine della serata oltre all'elezione del Presidente Nobili e del Vice Riminucci è stato eletto anche il nuovo Direttivo, in carica come da statuto per i prossimi quattro anni, con l'elezione di Cristian Muratori, Rodolfo Bianchi, Fabrizio Casadei, Natascia Casali, Fabio Fuzzi, Cinzia​Nardelli e William Mordini.