Covid: a Rimini la curva risale con 259 casi. Quindici decessi

Attualità

Rimini

| 16:14 - 25 Marzo 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 25 marzo 2021.



A Rimini l'emergenza Covid si fa sempre più incessante. I contagi tornano sopra quota 200: sono 259, il 12,5% dei contagi regionali, con prevalenza ancora netta dei sintomatici (152) sugli asintomatici (107), in percentuale 58,7% e il 41,3%. Salgono a 31 i ricoveri in terapia intensiva e sono ben quindici i decessi comunicati: quattro uomini di età compresa tra 71 e 79 anni, cinque tra gli 84 e 86, un 94enne; cinque donne di età compresa tra 85 e 94 anni. Nei primi quattro giorni della settimana 745 contagi, per una media di 186 contagi al giorno. Un dato certamente inferiore a quello delle ultime settimane, ma ancora molto alto, in linea con gennaio scorso.



In Regione la situazione complessivamente non è rosea. I contagi tornano sopra quota 2000 (2070), con un tasso di positività del 5,9% (34.925 i tamponi eseguiti) e una campagna vaccinale a rilento. Le guarigioni sono 2020 in più, i decessi 57, mentre sul fronte ricoveri, calano quelli dei reparti Covid (-54) e crescono ancora i pazienti che necessitano di cure in terapia intensiva (+5). Percentualmente il 5% e lo 0,6% dei casi attivi, mentre il 94,4%, 67876 persone, sono in isolamento domiciliare.