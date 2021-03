Calcio D, il Prato cede due difensori. Richieste per Falchini e Tognarelli

Sport

Rimini

| 15:42 - 25 Marzo 2021

Due operazioni in uscita per il Prato. Ne dà notizia almanaccocalciotoscano.it. La società biancazzurra ha ceduto il difensore classe 2002 Niccolò Noferi, in prestito al Terranuova Traiana, formazione che riprenderà nelle prossime settimane la partecipazione al campionato di Eccellenza. In via di definizione anche la cessione del difensore classe 1999 Andrea Mastino, che nelle prossime ore farà ritorno nella terra natia della Sardegna, con il pressing del Carbonia. Molte richieste da società di Eccellenza anche per il difensore Tognarelli e l’attaccante Falchini, ma il Prato ha deciso di non cedere questi due giocatori che termineranno la stagione con la casacca del club toscano.