Centro Meteo Emilia Romagna cerca collaboratori con competenze informatiche

Attualità

Rimini

| 15:26 - 25 Marzo 2021

Centro Meteo Emilia Romagna cerca nuovi collaboratori.



Per la realizzazione di alcuni progetti di monitoraggio e studio delle dinamiche atmosferiche in Emilia-Romagna, il Centro Meteo Emilia Romagna è alla ricerca di personale con competenze informatiche nei seguenti ambiti:



MySQL / SQL Server (con piattaforma phpmyadmin)

PHP

HTML

CSS

JavaScript.



Per entrare nello staff di Centro Meteo Emilia Romagna è necessario inviare una candidatura alla mail info@centrometeoemiliaromagna.com (preferibilmente allegando il proprio Curriculum Vitae) entro il 15 aprile.



Centro Meteo Emilia Romagna è un'associazione di volontariato e tutti i membri dello staff svolgono le proprie attività a titolo gratuito; non sono quindi previsti compensi. Non sono richieste specifiche conoscenze in ambito meteo, ma nel caso si fosse interessati ad approfondire le tematiche legate a meteorologia e climatologia, vi sarà la possibilità di farlo durante il percorso all'interno di Cmer ODV con l'aiuto dello staff.