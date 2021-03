VIDEO Incidente sulla Marecchiese, auto finisce contro un muro e si ribalta. Ferito 60enne

Cronaca

Verucchio

| 15:24 - 25 Marzo 2021

Rocambolesco incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio (giovedì 25 marzo), alle 14.15 circa, sulla strada Marecchiese a Ponte Verucchio. Un uomo di circa 60 anni di Novafeltria, alla guida di una Fiat 600, dopo aver attraversato la rotonda all'altezza del ristorante Il Domiziano, ha proseguito in direzione Novafeltria, ma improvvisamente ha perso il controllo della sua vettura. Dopo aver invaso l'altra corsia durante una manovra di sorpasso, l'automobile è finita in un fossetto, ribaltandosi, e poi contro un muretto. Grande paura per il conducente estratto dall'abitacolo e ricoverato in ospedale. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e una pattuglia dei Carabinieri.